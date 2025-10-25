Domani ’Cesena Vibra’ con la musica al Big Barrè
Il ’Rebra on Tour’ domani fa tappa al Big Barrè per dare vita a ’Cesena Vibra’ un evento che nasce grazie alla collaborazione tra il collettivo Rebra, l’etichetta discografica Vina Records, oltre che l’aiuto da parte delle realtà locali di Bronson Recordings (Ravenna) e LostDog Records (Cesena). ’Cesena Vibra’ nasce con l’obiettivo di dare spazio a progetti musicali alternativi dell’Emilia Romagna, creando un sostegno culturale per la città. A partire dalle 17, sul palco del Big Barrè si alterneranno sette artisti che spaziano dal post hardcore allo shoegaze passando per noise e psych-rock: Guido Brualdi, cantautore pesarese Velluto, alternative rock da Rimini Gegenhalt, bolognesi di stampo post-hardcore Kodaclips (shoegaze), Solaris (noise-rock) e Lovvbömbing (psych-rock) da Cesena Actionmen, storica band della scena post hardcore di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
AGORÀ arriva a Cesena! Da domani fino a domenica, vi aspettiamo per gli appuntamenti del Festival Agorà, con eventi e incontri diffusi per tutto il centro città! Presso la nostra libreria troverete tanti libri e spunti legati ai temi del festival per continuare a rifl - facebook.com Vai su Facebook
Domani c’è il tour di Mario Biondi: "Excursus in musica della mia vita" - "Sarà un excursus in musica su quanto fatto nel corso degli anni, con una buona parte del progetto Crooning undercover dove non mancheranno i riferimenti dell’ep L’Oro". Da ilrestodelcarlino.it
’Musica maestro’ domani a Colli - La musica da ballo sarà protagonista domani sera, dalle 21, al Parco della Pace di Colli del Tronto. Segnala ilrestodelcarlino.it
Domani concerto "Sanita' e Forcella uniti nella musica" - Secondo appuntamento, domani 8 marzo, della rassegna 'Forcella in musica 2025', un progetto musicale, sociale e culturale come rilevano i promotori. ansa.it scrive