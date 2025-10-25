Domani a Pomezia primo match fondamentale Recanatese in silenzio stampa Botta e risposta tra il club e l’ex dg
Dopo la dettagliata ricostruzione, fatta da Massimiliano Guzzini, sulla querelle che ha condotto Giulietti alle dimissioni, l’ex dg ha diffuso una nota la cui premessa è illuminante. In fondo, dice, "mi sono solo dimesso da una società sportiva". La priorità sarebbe quella di concentrarsi sull’aspetto tecnico, vista la situazione di piena emergenza. Ma il dovere di cronaca impone almeno di riportare gli stralci essenziali della replica del dirigente sportivo civitanovese: È vero che avrei optato per un allenatore più esperto della categoria, è vero che criticai dal 7 agosto diverse scelte fatte, è vero che declinai sin da subito il compito di gestire la contabilità amministrativa quando ancora pensavo che avrei svolto il ruolo assegnatomi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Domani le #fucsia in B1 saranno attese da Pomezia, domenica in B2 le #rossogialloblù a Monopoli nel primo derby regionale del torneo Pallavolo Cerignola United Volley Pomezia FLV Cerignola Fenix Monopoli - facebook.com Vai su Facebook
Domani a Pomezia primo match fondamentale. Recanatese in silenzio stampa. Botta e risposta tra il club e l’ex dg - Giulietti: "Movimentata una cifra tra i 100 e i 150mila euro, fare di più è impossibile visti i risultati deludenti". sport.quotidiano.net scrive