Dogana di Como proclamato lo sciopero del 30 ottobre | Uffici invivibili riorganizzazione al ribasso e indennità tagliate

La Rsu della Dogana di Como, insieme alle organizzazioni sindacali di categoria Cgil Fp, Uilpa, Flp, Usb e Unsa, ha proclamato uno sciopero di 24 ore per giovedì 30 ottobre 2025 che coinvolgerà tutto il personale di Como e delle sedi operative territoriali, con garanzia dei servizi minimi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

