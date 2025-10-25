Dodicenne stuprata e filmata arrestati gli aguzzini di 18 17 e 14 anni | Un sospiro di sollievo finalmente posso uscire di casa

Leggo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di abusi e minacce, può tornare a uscire di casa senza paura. A soli 12 anni è stata vittima di violenza sessuale da parte di due cugini di 18 e 14 anni, che hanno anche. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Dodicenne stuprata e filmata, arrestati gli aguzzini di 18, 17 e 14 anni: «Un sospiro di sollievo, finalmente posso uscire di casa»

