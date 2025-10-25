Dodicenne investito da un’auto Portato al Niguarda è gravissimo

Le sue condizioni sono gravissime: è arrivato in ambulanza alle 20.20 di ieri al pronto soccorso del Niguarda per essere affidato alle cure dei medici del Trauma team. Stando alle prime informazioni, il dodicenne italiano è stato travolto un’ora prima dalla Fiat Multipla guidata da un cinquantenne, che si è subito fermato per prestare soccorso al ferito, sbalzato a diversi metri di distanza dal punto d’impatto. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 2 di via de Amicis, a due passi dall’ingresso del centro commerciale La Fontana: al momento dell’investimento, il dodicenne era da solo, anche se poco dopo è stato raggiunto dal padre, comprensibilmente sotto choc per l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

