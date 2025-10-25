Docenti e ATA fuori sede affitti altissimi fino a 950 euro al mese e divieto di tenere in casa un animale domestico La denuncia parte da Treviso

A Treviso e in provincia, chi lavora nella scuola e si trasferisce per prendere servizio si scontra con una barriera abitativa che non riguarda solo i costi. Il divieto imposto da molti contratti di affitto alla presenza di animali domestici rappresenta, per numerosi lavoratori e lavoratrici fuori sede, una rinuncia personale che ha effetti concreti sulla qualità della vita. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Almeno venti tra studenti e docenti assistiti fuori dalla scuola dopo l'evacuazione - X Vai su X

Almeno venti tra studenti e docenti assistiti fuori dalla scuola dopo l'evacuazione - facebook.com Vai su Facebook

Emergenza affitti e precarietà per il personale scolastico: a Firenze penalizzati i ‘fuori sede’ - Firenze, 4 settembre 2025 – L’anno scolastico in procinto di partire inizia sotto il segno di due emergenze intrecciate: la precarietà dei contratti e il caro vita, che rende sempre più difficile per ... Riporta lanazione.it

Docenti fuori sede, la rabbia e la tristezza di un esercito di prof in esilio: “Sto perdendo gli anni più belli dei miei figli, cenare insieme ormai è un’utopia” - Ci sono i chilometri da macinare in macchina, le ore passate in treno, le case prese in affitto per lenire la fatica, ma c’è soprattutto il vuoto e il rammarico della distanza dalle proprie famiglie ... Come scrive ilsecoloxix.it

COVID-19, VACCINAZIONI: DA MERCOLEDÌ ADESIONI ON LINE PER LE CATEGORIE FRAGILI E PER DOCENTI E PERSONALE ATA FUORI SEDE - Da mercoledì 17 marzo, i medici di medicina generale devono inserire sulla piattaforma telematica della ... Segnala regione.campania.it