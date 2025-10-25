Dna diverso frizioni coi senatori la gestione di CR7 | perché Sarri alla Juve non ha funzionato

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico toscano è stato l'ultimo a vincere uno scudetto in bianconero, ma la sua gestione è stata tutt'altro che rose e fiori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dna diverso frizioni coi senatori la gestione di cr7 perch233 sarri alla juve non ha funzionato

© Gazzetta.it - Dna diverso, frizioni coi senatori, la gestione di CR7: perché Sarri alla Juve non ha funzionato

Altre letture consigliate

dna diverso frizioni senatoriDna diverso, frizioni coi senatori, la gestione di CR7: perché Sarri alla Juve non ha funzionato - Il tecnico toscano è stato l'ultimo a vincere uno scudetto in bianconero, ma la sua gestione è stata tutt'altro che rose e ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dna Diverso Frizioni Senatori