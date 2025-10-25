Dmitriev | Siamo vicini a una soluzione diplomatica l' incontro Trump-Putin ci sarà Ma nella notte nuovi attacchi a Kiev | 2 morti 

Le notizie di sabato 25 ottobre sul conflitto in Ucraina, in diretta. L'inviato di Putin negli Stati Uniti manda segnali di distensione . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Dmitriev: «Siamo vicini a una soluzione diplomatica, l'incontro Trump-Putin ci sarà». Ma nella notte nuovi attacchi a Kiev: 2 morti 

dmitriev siamo vicini soluzioneKiev sotto attacco, esplosioni e incendi. Dmitriev, vicini a una soluzione diplomatica - Sindaco Kiev, città sotto attacco Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko scrive sui social che in questi istanti, la Capitale è sotto attacco. msn.com scrive

dmitriev siamo vicini soluzioneUcraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | L'inviato di Putin negli Usa: «La soluzione diplomatica è vicina». Ma nella notte Kiev è di nuovo sotto attacco - Le notizie di sabato 25 ottobre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Scrive corriere.it

dmitriev siamo vicini soluzioneL’annuncio dalla Russia: “Vicini alla soluzione diplomatica, l’incontro Trump-Putin ci sarà” - Kirill Dmitriev, rappresentante personale di Vladimir Putin per la cooperazione economica con l’estero, ha confermato alla Cnn che un incontro fra il ... Secondo thesocialpost.it

