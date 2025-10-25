Dmitriev | Siamo vicini a una soluzione diplomatica l' incontro Trump-Putin ci sarà Ma nella notte nuovi attacchi a Kiev | 2 morti
Le notizie di sabato 25 ottobre sul conflitto in Ucraina, in diretta. L'inviato di Putin negli Stati Uniti manda segnali di distensione . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
L'idea di una galleria sotto lo stretto di Bering, lunga 112 chilometri, è stata proposta dall'inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev, dopo la telefonata Putin-Trump. Per un progetto del genere ci vogliono fondi adeguati. Ed ecco che spunta il nome di Elon Mu - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | L'inviato di Putin negli Usa: «La soluzione diplomatica è vicina». Ma nella notte Kiev è di nuovo sotto attacco - Le notizie di sabato 25 ottobre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Scrive corriere.it
