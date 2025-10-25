Dmitriev | Siamo vicini a una soluzione diplomatica l' incontro Trump-Putin ci sarà Ma nella notte Kiev è di nuovo sotto attacco

Le notizie di sabato 25 ottobre sul conflitto in Ucraina, in diretta. L'inviato di Putin negli Stati Uniti manda segnali di distensione . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dmitriev: «Siamo vicini a una soluzione diplomatica, l'incontro Trump-Putin ci sarà». Ma nella notte Kiev è di nuovo sotto attacco

News recenti che potrebbero piacerti

L'idea di una galleria sotto lo stretto di Bering, lunga 112 chilometri, è stata proposta dall'inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev, dopo la telefonata Putin-Trump. Per un progetto del genere ci vogliono fondi adeguati. Ed ecco che spunta il nome di Elon Mu - facebook.com Vai su Facebook

Dmitriev, vicini a una soluzione diplomatica. L'incontro Putin-Trump non è stato cancellato - Dmitriev, vicini ad una soluzione diplomatica L'inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, ha dichiarato venerdì alla Cnn che Mosca, Washington e Kiev sono "ragionevolmente ... Come scrive msn.com

L’annuncio dalla Russia: “Vicini alla soluzione diplomatica, l’incontro Trump-Putin ci sarà” - Kirill Dmitriev, rappresentante personale di Vladimir Putin per la cooperazione economica con l’estero, ha confermato alla Cnn che un incontro fra il ... Da thesocialpost.it

L'inviato di Putin: «Vicini a una soluzione per l'Ucraina» - Lo ha detto Kirill Dmitriev, il rappresentante del presidente russo Vladimir Putin per la cooperazione economica, che si trova a Washington ... Come scrive tio.ch