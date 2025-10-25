Disposti nuovi sequestri nel caso Garlasco Il legale di Venditti chiama in causa Nordio | Sospesa ogni regola

Nel caso "Garlasco", che da diciotto anni continua a sollevare interrogativi e riaperture giudiziarie, si registrano nuovi sviluppi. La procura di Brescia ha infatti disposto ulteriori sequestri di materiale informatico nell'ambito dell'indagine sull'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari. Parallelamente, il legale di Venditti, l'avvocato Domenico Aiello, ha scritto una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio, denunciando quella che definisce una "sospensione di ogni regola processuale e costituzionale" nella gestione della vicenda. Il legale denuncia una "campagna demolitoria".

Garlasco, disposti nuovi sequestri. Il legale di Venditti a Nordio: 'Sospesa ogni regola' - Tutto avviene a mezzo media e stampa dispiegate massicciamente a supportare le fazioni in campo": lo scrive l'avvocato Domenico Aiello, legale dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, ... Si legge su ansa.it

Caso Garlasco, si riapre la pista dell'insabbiamento: nuovi sequestri per l’ex procuratore Venditti e due carabinieri - Dopo l’annullamento dei primi sequestri, la Procura di Brescia rilancia: telefoni e pc di Venditti e dei due ex carabinieri tornano sotto analisi per far luce sul caso. libero.it scrive

Caso Garlasco: Riesame annulla sequestri per ex carabinieri Sapone e Spoto - Ai due ex militari, non indagati, sono stati dunque restituiti tutti i dispositivi elettronici che erano stati sequestrati ... Segnala msn.com