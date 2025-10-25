Dispersione scolastica verso l’8% | da quella implicita all’esclusione dalle filiere formative post-obbligo le misure messe in campo dall’Italia e il ruolo centrale dei docenti
Durante l’intervento conclusivo al forum Cambio di Paradigma, organizzato a Napoli dal quotidiano Il Mattino, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha comunicato che, secondo le stime attuali, l’Italia dovrebbe scendere entro la fine dell’anno a un tasso di dispersione scolastica pari all’8,3%, anticipando di cinque anni il traguardo europeo del 9% fissato per il 2030. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
