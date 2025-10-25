AGI - Due agenti sono rimasti feriti durante le tensioni tra manifestanti Pro Pal e forze dell'ordine a Torino. I manifestanti hanno cercato di avvicinarsi al Teatro Carignano dove sono in corso gli Stati generali della casa organizzati da Forza Italia, a cui partecipa anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. I manifestanti sono stati respinti con una carica di alleggerimento davanti al Museo Egizio. I manifestanti erano partiti in corteo da piazza Castello dopo aver tentato di raggiungere il teatro da diversi punti, tutti presidiati dalle forze dell'ordine, sono arrivati davanti al museo dove hanno tentato di forzare il blocco. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Disordini alla manifestazione Pro Pal a Torino: feriti due agenti