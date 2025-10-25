Discute la tesi mentre è ricoverata in ospedale | il grazie della neo laureata al personale medico del Gom

Reggiotoday.it | 25 ott 2025

“Non avrei mai immaginato di arrivare al giorno della mia laurea da un letto d’ospedale. Eppure la vita sa sorprendere anche nei momenti più difficili, mostrando quanta forza e quanta umanità possono nascere proprio dove non te lo aspetti”.Così la giovane neo laureata racconta la sua esperienza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

