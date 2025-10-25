Discute la tesi mentre è ricoverata in ospedale | il grazie della neo laureata al personale medico del Gom
“Non avrei mai immaginato di arrivare al giorno della mia laurea da un letto d’ospedale. Eppure la vita sa sorprendere anche nei momenti più difficili, mostrando quanta forza e quanta umanità possono nascere proprio dove non te lo aspetti”.Così la giovane neo laureata racconta la sua esperienza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#EuroCup La Pro Recco Waterpolo liquida agevolmente l'ostacolo Dinamo Tbilisi e certifica il passaggio ai quarti di finale. Giornata particolare per Francesco Di Fulvio che due ore prima della gara discute online la tesi di laurea magistrale in Management d - facebook.com Vai su Facebook