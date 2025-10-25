Disabilità minori audizione della ministra Locatelli

ROMA – Martedì 28 ottobre, al termine dell’ufficio di presidenza convocato dalle ore 13.40, presso l’aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull’autismo: sostegno alle famiglie e nella scuola, svolgerà l’audizione della Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

