DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 25 ottobre | le ultime su Napoli-Inter
Ecco tutte le notizie di oggi 25 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Il Milan non va oltre il pareggio nell’anticipo di campionato contro il Pisa: rossoneri rimontati dopo il vantaggio di Leao e salvati da Athekame nel recupero. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it Oggi altri quattro anticipi della Serie A, dove spicca il big match del ‘Maradona’ tra i campioni d’Italia del Napoli e l’ Inter: Conte senza Hojlund e Meret, Chivu invece va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva. LIVE 10:26 25 Ottobre Roma, Massara a caccia di un bomber: due ipotesi in prestito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mattino 5. . Tutte le ultime novità sul caso #Garlasco in diretta a #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le novità sul caso Garlasco in diretta a #Mattino5 - X Vai su X
DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 25 ottobre: le ultime su Napoli-Inter - Le notizie di oggi, sabato 25 ottobre: le ultime sul campionato italiano, il mercato e le news dall'estero in tempo reale ... Come scrive calciomercato.it
Tutte le notizie di sabato 11 ottobre: Nazionali e non solo - Ecco tutte le notizie di oggi 11 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro ... calciomercato.it scrive
Serie A: sabato alle 18 Napoli-Inter DIRETTA Probabili formazioni - Dopo la raffica di infortuni che ha caratterizzato la prima fase del campionato e il tracollo in casa del Psv in Champions, un'altra tegola si abbatte sui campioni d'Itali ... Scrive ansa.it