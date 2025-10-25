Ecco tutte le notizie di oggi 25 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it Il Milan non va oltre il pareggio nell’anticipo di campionato contro il Pisa: rossoneri rimontati dopo il vantaggio di Leao e salvati da Athekame nel recupero. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it Oggi altri quattro anticipi della Serie A, dove spicca il big match del ‘Maradona’ tra i campioni d’Italia del Napoli e l’ Inter: Conte senza Hojlund e Meret, Chivu invece va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva. LIVE 15:09 25 Ottobre Lazio-Juve, Tudor: "Esonero? Ecco la verità". 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 25 ottobre: le ultime su Napoli-Inter, la risposta di Tudor sull’esonero