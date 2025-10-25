DIRETTA - Sudtirol-Cesena il Cavalluccio sfida il grande ex Castori | le formazioni iniziali

Cesenatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partita suggestiva per il Cesena che affronta il Sudtirol dell'ex molto amato Fabrizio Castori, squadre in campo allo stadio Druso di Bolzano agli ordini dell'arbitro Zanotti di Rimini. Bianconeri in Alto Adige con oltre 600 tifosi al seguito, senza Bastoni (squalificato), Bisoli e Siano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

diretta sudtirol cesena cavalluccioDIRETTA - Sudtirol-Cesena, il Cavalluccio sfida il grande ex Castori: le formazioni iniziali - Bianconeri in Alto Adige con oltre 600 tifosi al seguito, senza Bastoni (squalificato), Bisoli e Siano (infortunati) ... Si legge su cesenatoday.it

diretta sudtirol cesena cavalluccioDIRETTA/ Sudtirol Cesena (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, in campo! (oggi 25 ottobre 2025) - Diretta Sudtirol Cesena streaming video tv, oggi 25 ottobre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie B. Segnala ilsussidiario.net

diretta sudtirol cesena cavalluccioDiretta Sudtirol-Cesena live - Una trasferta impegnativa attende il Cesena a Bolzano contro il Sudtirol dell’ex Fabrizio Castori (ore 15). Segnala corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Sudtirol Cesena Cavalluccio