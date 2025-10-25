DIRETTA Serie A Parma-Como 0-0 e Udinese-Lecce 2-1 | segna Berisha! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra i gialloblu di Cuesta e i biancoblu di Fabregas e quello della ‘Bluenergy Arena’ tra i bianconeri di Runjaic e i giallorossi di Di Francesco in tempo reale Il Parma e l’ Udinese ospitano rispettivamente il Como e il Lecce nei primi due anticipi del sabato validi per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio punti importanti in chiave salvezza e non solo che saranno dirette nell’ordine dagli arbitri Chiffi di Padova e Feliciani di Teramo. Cuesta e Fabregas, allenatori di Parma e Como (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

