DIRETTA Serie A Napoli-Inter 0-0 | Lautaro sciupa! LIVE
Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida scudetto tra nerazzurri e partenopei Una vittoria per allontanare la crisi dopo la clamorosa disfatta per 2 a 6 in casa del Psv da una parte, una per infilare l’ottavo successo consecutivo in tutte le competizioni dall’altra: Napoli e Inter arrivano alla sfida scudetto dell’ottava giornata di Serie A con stati d’animo agli antipodi. Conte e Chivu (ANSA FOTO) – calciomercato.it Come se non bastasse il duro verdetto del campo, Antonio Conte nella giornata di ieri ha dovuto metabolizzare anche quello dello staff medico: Rasmus Hojlund non recuperato e Alex Meret out per molte settimane dopo la frattura al piede. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
