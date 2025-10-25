DIRETTA Serie A Cremonese-Atalanta 0-0 | equilibrio in avvio! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Zini’ tra i grigiorossi di Nicola e i nerazzurri di Juric in tempo reale L’ Atalanta fa visita alla Cremonese nel quarto e ultimo anticipo del sabato valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tra due formazioni separate in classifica da un solo punto in favore degli orobici che sarà diretto dall’arbitro Arena della sezione di Torre del Greco. Nicola e Juric, allenatori di Cremonese e Atalanta (LaPresse) – Calciomercato.it Reduci dal deludente pareggio casalingo in Champions League contro lo Slavia Praga, che ha fatto seguito a quelli in campionato contro Como e Lazio, i nerazzurri di Ivan Juric vogliono tornare al successo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Cremonese-Atalanta 0-0: equilibrio in avvio! – LIVE

