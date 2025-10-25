DIRETTA Sassuolo-Roma la conferenza stampa di Gasperini LIVE
Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa dopo il ko pesante contro il Viktoria Plzen Gasperini – calciomercato.it Sull’attacco: è allenabile la cattiveria? “Sì, quindi dobbiamo allenarci a fare meglio. Dobbiamo giocare di reparto in attacco. Fate tante cose, come si fa nell’organizzazione difensiva si fa nel gioco d’attacco soprattutto adesso, quindi dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo recuperare i giocatori, abbiamo tutti gli attaccanti, dobbiamo assolutamente dare una svolta in positivo”. Lei ha detto che serve un esame di coscienza da fare sull’attacco. Chi lo deve fare? “Inteso sull’aspetto tecnico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche questi approfondimenti
E' tutto pronto al Mapei Stadium, partita che vale un'intera stagione. Ultima spiaggia per il Sassuolo, penultima per il Cagliari. Segui la diretta https://shorturl.at/lTh45 - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA ONLINE - Serie A, Lecce-Sassuolo: live report, formazioni e dettagli https://ift.tt/tdAHGKD - X Vai su X
Sassuolo-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE - Reduce dalle due sconfitte di fila in casa contro Inter e Viktoria Plzen, la Roma vuole riprendersi al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nella sfida in programma domenica 26 ottobre alle ore 15. Riporta sport.sky.it
Focus Live on Sassuolo-Roma: precedenti, curiosità, statistiche probabili formazioni, quote scommesse e news in diretta - Fabio Grosso ha incontrato la Roma una sola volta (ai tempi del Brescia), con una sconfitta, idem il suo bilancio contro Gasperini. canalesassuolo.it scrive
Sassuolo, Grosso: «Contro la Roma capiremo il nostro valore. Su quel giocatore dico questo» - Le parole Il Sassuolo si prepara a una sfida impegnativa contro la Roma, e l’allenatore Fabio Grosso ha parlato in ... Segnala calcionews24.com