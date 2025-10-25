DIRETTA Sassuolo-Roma Gasperini duro su Ferguson | Ieri il primo allenamento fatto bene LIVE

Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa dopo il ko pesante contro il Viktoria Plzen Gasperini – calciomercato.it Sull’attacco: è allenabile la cattiveria? “Sì, quindi dobbiamo allenarci a fare meglio. Dobbiamo giocare di reparto in attacco. Fate tante cose, come si fa nell’organizzazione difensiva si fa nel gioco d’attacco soprattutto adesso, quindi dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo recuperare i giocatori, abbiamo tutti gli attaccanti, dobbiamo assolutamente dare una svolta in positivo”. Lei ha detto che serve un esame di coscienza da fare sull’attacco. Chi lo deve fare? “Inteso sull’aspetto tecnico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Sassuolo-Roma, Gasperini duro su Ferguson: “Ieri il primo allenamento fatto bene” LIVE

Argomenti simili trattati di recente

E' tutto pronto al Mapei Stadium, partita che vale un'intera stagione. Ultima spiaggia per il Sassuolo, penultima per il Cagliari. Segui la diretta https://shorturl.at/lTh45 - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA ONLINE - Serie A, Lecce-Sassuolo: live report, formazioni e dettagli https://ift.tt/tdAHGKD - X Vai su X

DIRETTA Sassuolo-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE - Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa dopo il ko pesante contro il Viktoria Plzen ... calciomercato.it scrive

Sassuolo-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE - Reduce dalle due sconfitte di fila in casa contro Inter e Viktoria Plzen, la Roma vuole riprendersi al Mapei Stadium contro il Sassuolo, nella sfida in programma domenica 26 ottobre alle ore 15. Secondo sport.sky.it

Probabili formazioni Sassuolo-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Thorstvedt, Berardi, Koné, Dybala e Dovbyk - La Roma fa visita al Sassuolo nella domenica pomeriggio della Serie A: le scelte di formazione di Grosso e Gasperini. Riporta goal.com