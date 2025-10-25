Diretta Live Napoli-Inter 3-1 | Anguissa freddissimo batte Sommer!

Tempo di big match per l’ottava giornata di Serie A. Napoli e Inter si affronteranno a partire dalle ore 18:00 del 25 ottobre nella cornice dello stadio Maradona. Segui con noi la Diretta Live della partita. 5 minuti fa 25 Ottobre 2025 19:35 7:35 pm Triplice cambio per l’Inter. 71?- Tre cambi per l’Inter: escono Calhanoglu, Barella e Dumfries. Entrano Sucic, Frattesi e Luis Henrique. 10 minuti fa 25 Ottobre 2025 19:30 7:30 pm 66?- Segna Zambo Anguissa!. Terzo gol in campionato per Anguissa. Il calciatore trova il pallone da una sponda di Neres. Con freddezza glaciale supera la difesa e batte Sommer. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

