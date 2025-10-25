Tempo di big match per l’ottava giornata di Serie A. Napoli e Inter si affronteranno a partire dalle ore 18:00 del 25 ottobre nella cornice dello stadio Maradona. Segui con noi la Diretta Live della partita. 5 minuti fa 25 Ottobre 2025 19:26 7:26 pm Cambio per Chivu. 62?- Chivu opta per un altro cambio. Esce Bonny ed entra Pio Esposito! 6 minuti fa 25 Ottobre 2025 19:25 7:25 pm Si ferma il gioco!. 60?- Si ferma il gioco. Scintille per Antonio Conte e Dumfries. Lautaro interviene dal campo attraverso gesti plateali parla con l’ex allenatore nerazzurro, con il quale aveva discusso in passato 8 minuti fa 25 Ottobre 2025 19:22 7:22 pm Calhanoglu su rigore!. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Diretta Live Napoli-Inter 2-1: Calhanoglu segna su rigore e riapre il match!