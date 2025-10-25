Diretta Live Napoli-Inter 1-0 | gol di De Bruyne su rigore!
Tempo di big match per l’ottava giornata di Serie A. Napoli e Inter si affronteranno a partire dalle ore 18:00 del 25 ottobre nella cornice dello stadio Maradona. Segui con noi la Diretta Live della partita. 1 minuti fa 25 Ottobre 2025 18:37 6:37 pm Cambio per Conte. 36?-L’autore del gol esce per via di un problema al flessore. Esce De Bruyne, entra Olivera 5 minuti fa 25 Ottobre 2025 18:34 6:34 pm Rete di De Bruyne!. 32?- Gol di De Bruyne su calcio di rigore! Sommer indovina la direzione ma non para. L’ex Manchester City sente però un dolore alla coscia e non esulta. Napoli-Inter 1-0. 7 minuti fa 25 Ottobre 2025 18:32 6:32 pm 31?- Esce Mkhitaryan, entra Zielinski. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sabato 25 Ottobre ore 18 calcio Napoli in diretta NP NR Menù aperitivo 10€ Prenota al 3245639487 La Plancia Village Viale Magnasco, snc Baia Verde- Castel Volturno #laplanciavillage #napoli #calcionapoli #partita #championsle - facebook.com Vai su Facebook
AS Roma In diretta su DAZN ? Stadio Giuseppe Piccolo / Cercola #SerieAWomen / 3° giornata #NapoliWomen #lasquadradiPartenope - X Vai su X
Napoli-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
Napoli-Inter diretta: segui il big match di Serie A LIVE - 1, le ultime tre sfide di Serie A — lo stesso numero di pareggi registrato nelle precedenti dodici gare tra le due formazioni (nel parziale ... Da corrieredellosport.it
La cronaca in diretta di Inter-Napoli: segui la partita live - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Secondo passioneinter.com