Diretta Live Napoli-Inter 1-0 | finisce il primo tempo!
Tempo di big match per l’ottava giornata di Serie A. Napoli e Inter si affronteranno a partire dalle ore 18:00 del 25 ottobre nella cornice dello stadio Maradona. Segui con noi la Diretta Live della partita. 6 minuti fa 25 Ottobre 2025 18:52 6:52 pm Finisce il primo tempo!. Finisce il primo tempo tra Napoli e Inter 1-0 con gol di De Bruyne su rigore! 4 minuti fa 25 Ottobre 2025 18:54 6:54 pm Giallo per Gilmour!. 45’+6?- Giallo per Gilmour per fallo su Dumfries. 9 minuti fa 25 Ottobre 2025 18:49 6:49 pm Palo di Dumfries!. 45’+3?- Altra occasione per l’Inter. Dumfries di testa colpisce il palo destro di Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
