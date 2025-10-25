Diretta Live Napoli-Inter 0-0 | inizia il match
Tempo di big match per l’ottava giornata di Serie A. Napoli e Inter si affronteranno a partire dalle ore 18:00 del 25 ottobre nella cornice dello stadio Maradona. Segui con noi la Diretta Live della partita. 1 minuti fa 25 Ottobre 2025 18:09 6:09 pm Primo calcio d’angolo del match. 8?- Primo calcio d’angolo per l’Inter. Batte Calhanoglu, Bastoni cerca la porta con la testa, di un soffio fuori. 7 minuti fa 25 Ottobre 2025 18:04 6:04 pm 3?- Inter e Napoli prendono le misure da una parte all’altra del campo. 15 minuti fa 25 Ottobre 2025 17:55 5:55 pm Napoli-Inter, inizia il match!. 1?- Palla al Napoli. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
