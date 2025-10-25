Dire no è difendere Costituzione L' Anm prepara le barricate contro la riforma della giustizia
"L’ Associazione Nazionale Magistrati non può restare inerte di fronte a una riforma che altera l’assetto dei poteri disegnato dai Costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge". È quanto si legge nella mozione conclusiva dell’Assemblea Generale dell’Anm, secondo la quale "é giusto dire no", perché "dire no alla riforma significa difendere la Costituzione, l’equilibrio tra i poteri e la libertà di tutti". Secondo il sindacato dei magistrati, la riforma "incide sul cuore stesso della funzione giurisdizionale", si legge nel documento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
