Diplomazia e guerra | missili su Kiev la capitale sotto attacco
Nella notte Kiev è tornata a vivere ore di terrore: le sirene hanno squarciato il silenzio prima che i missili russi colpissero diversi quartieri della capitale, provocando esplosioni, incendi e almeno otto feriti. Le finestre infrante, le auto distrutte e un cratere nel cortile di un palazzo residenziale sono l’immagine più recente di una guerra che continua a bussare nel cuore dell’Europa. Mentre i vigili del fuoco scavano tra le macerie, il sindaco Vitali Klitschko parla di “attacco balistico in corso” e invita i cittadini a rifugiarsi nei bunker. Sullo sfondo, si muove la diplomazia: Zelensky vola a Londra per il vertice dei “volenterosi”, dove incontrerà re Carlo e il premier Starmer, mentre da Washington l’inviato di Putin, Kirill Dmitriev, annuncia che “l’incontro tra Putin e Trump ci sarà” e che la soluzione diplomatica è “più vicina che mai”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
