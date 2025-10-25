Dipendenza e stress da cellulare e social | a Roma una Offline Room

25 ott 2025

Gli studenti sperimentano la disconnessione consapevole, mettendo da parte lo smartphone, per riscoprire la possibilità di dialogare, leggere, studiare L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

