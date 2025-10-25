Dio del Niente dacci oggi il nostro Cioran quotidiano
Di Emil Cioran (1911-95) non si butta via nulla. Cioran è il vitello d'oro dell'editoria odierna, un tempio diventato macello. Qualsiasi cosa abbia scritto comprese le cartoline, i taccuini mutilati è degno di stampa. Merito di una scrittura lapidaria, veneficamente benefica, perfetta per chi confida nel genio della crudeltà. Le frasi di Cioran indipendentemente da ciò che significano sono sempre «ad effetto», mai affettate, perfette per il proprio personale diario notturno, per la citazione sui social e per galvanizzare una cena; ottime da tatuare in pieno corpo. L'autore intransigente è diventato un'esigenza civica: , in pillole concettuali, in supposte verbali, in supposizioni postprandiali per il cattivo maestro in andropausa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
