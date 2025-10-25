Dimensione Bandecchi completata la presentazione delle liste | i nomi provincia per provincia

Anteprima24.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Regionali in Campania, queste le  liste dei candidati di Dimensione Bandecchi nelle cinque circoscrizioni. Lista Napoli Ambrosino Anna Marziani Salvatore Altamura Viviana Annunziata Elisa  Attanasio Giulio Boccia Maria Rosaria Caccavale Maurizio Canciello Girolamo Ciarfa Giuseppina Laura Cimino Antonio Coppola Catello De Rosa Luigina Di Palo  Giovanni Di Prisco Francesco Errico Pasquale Ferrara Francesco Giullini Annamaria Guida Vincenzo Lopes Luisa Mauro Giovanni Mistretta Mariagrazia detta Grazia Moccia Pellegrino Riccio Fabio Rogazzo Massimo Pietro Selvaggio Antonio Sica Marco Spera Felice     Lista Salerno Ventura Domenico detto Mimmo Giovagnoli Sara Cerciello Luigi Boccia Maria Rosaria Guida Vincenzo Cupo Vitantonio Scherzi Samantha Mautone Stefania Casella Giovanni     Lista Caserta Esposito Fabio Cipriano Boccia Maria Rosaria Guida Vincenzo Ottaiano Mauro Plazza Manuel detto Piazza detto Plaza Decempirale Angela De Rosa Luigina Esposito Roberto   Lista Avellino  Caputo Teresa  Perrotti Marco  Ferri Andrea  Poli Rosita   Lista Benevento  Serpini Benedetto Fabio De Rosa Luigina L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

dimensione bandecchi completata la presentazione delle liste i nomi provincia per provincia

© Anteprima24.it - Dimensione Bandecchi, completata la presentazione delle liste: i nomi provincia per provincia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Dimensione Bandecchi Completata Presentazione