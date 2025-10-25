Dimensione Bandecchi completata la presentazione delle liste | i nomi provincia per provincia
Tempo di lettura: < 1 minuto Regionali in Campania, queste le liste dei candidati di Dimensione Bandecchi nelle cinque circoscrizioni. Lista Napoli Ambrosino Anna Marziani Salvatore Altamura Viviana Annunziata Elisa Attanasio Giulio Boccia Maria Rosaria Caccavale Maurizio Canciello Girolamo Ciarfa Giuseppina Laura Cimino Antonio Coppola Catello De Rosa Luigina Di Palo Giovanni Di Prisco Francesco Errico Pasquale Ferrara Francesco Giullini Annamaria Guida Vincenzo Lopes Luisa Mauro Giovanni Mistretta Mariagrazia detta Grazia Moccia Pellegrino Riccio Fabio Rogazzo Massimo Pietro Selvaggio Antonio Sica Marco Spera Felice Lista Salerno Ventura Domenico detto Mimmo Giovagnoli Sara Cerciello Luigi Boccia Maria Rosaria Guida Vincenzo Cupo Vitantonio Scherzi Samantha Mautone Stefania Casella Giovanni Lista Caserta Esposito Fabio Cipriano Boccia Maria Rosaria Guida Vincenzo Ottaiano Mauro Plazza Manuel detto Piazza detto Plaza Decempirale Angela De Rosa Luigina Esposito Roberto Lista Avellino Caputo Teresa Perrotti Marco Ferri Andrea Poli Rosita Lista Benevento Serpini Benedetto Fabio De Rosa Luigina L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
