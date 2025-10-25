Dimarco Inter il suo ruolo sarà decisivo contro il Napoli | il motivo

Internews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Dimarco Inter, le ultime sul momento dell’esterno nerazzurro con Chivu in questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Uno dei duelli più affascinanti della grande sfida di stasera tra Napoli e Inter sarà quello tra Matteo Politano e Federico Dimarco, che si troveranno a battagliare rispettivamente sulla fascia destra e sinistra. Le loro carriere si sono intrecciate sia in Nazionale che all’Inter, dove si sono conosciuti e apprezzati nel corso di allenamenti intensi, specialmente durante l’estate del 2020, un periodo segnato da stadi vuoti e tanta incertezza. Da allora, entrambi sono cresciuti come giocatori fondamentali per le rispettive squadre, e oggi si ritrovano a scontrarsi in una sfida che promette di essere decisiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

dimarco inter il suo ruolo sar224 decisivo contro il napoli il motivo

© Internews24.com - Dimarco Inter, il suo ruolo sarà decisivo contro il Napoli: il motivo

Leggi anche questi approfondimenti

dimarco inter suo ruoloInter, Dimarco è tornato al top: dialoghi in corso per il rinnovo. Tutti i dettagli - Federico Dimarco ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, dimostrando di aver smaltito le fatiche dell'ultimo anno. Si legge su tuttomercatoweb.com

dimarco inter suo ruoloInter al lavoro per il rinnovo di Federico Dimarco - L’Inter sarebbe in trattativa per rinnovare il contratto di Federico Dimarco, protagonista di un ottimo avvio di stagione sotto la guida del nuovo tecnico ... Segnala stadiosport.it

dimarco inter suo ruoloDimarco fra rinnovo Inter e sogni da capitano. Ma lo United è in pressing e Gasperini... - I nerazzurri lavorano al prolungamento con il terzino almeno fino al 2029, anche se gli estimatori non gli mancano ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Dimarco Inter Suo Ruolo