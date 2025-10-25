Dimarco Inter il suo ruolo sarà decisivo contro il Napoli | il motivo

Inter News 24 Dimarco Inter, le ultime sul momento dell’esterno nerazzurro con Chivu in questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Uno dei duelli più affascinanti della grande sfida di stasera tra Napoli e Inter sarà quello tra Matteo Politano e Federico Dimarco, che si troveranno a battagliare rispettivamente sulla fascia destra e sinistra. Le loro carriere si sono intrecciate sia in Nazionale che all’Inter, dove si sono conosciuti e apprezzati nel corso di allenamenti intensi, specialmente durante l’estate del 2020, un periodo segnato da stadi vuoti e tanta incertezza. Da allora, entrambi sono cresciuti come giocatori fondamentali per le rispettive squadre, e oggi si ritrovano a scontrarsi in una sfida che promette di essere decisiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

