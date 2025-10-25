Difesa del suolo la Regione Toscana finanzia opere per 18 milioni di euro | tre sono in provincia di Livorno
Quasi 18 milioni di euro in arrivo per la progettazione, realizzazione e completamento di opere destinate alla difesa del suolo. A deliberarlo è la giunta regionale toscana che, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato il Documento operativo per la difesa del suolo (DODS) destinando a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Difesa del suolo, dalla Regione Toscana nuove risorse ai territori per 17,9 milioni di euro - X Vai su X
Approvato il Programma 2025 di difesa del suolo: stanziati in Piemonte oltre 25 milioni di euro per 13 interventi di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico. Le opere interesseranno altrettanti comuni delle province di Torino, Cuneo, Alessandria, B - facebook.com Vai su Facebook
Difesa del suolo, dalla Regione oltre 2 milioni per opere in provincia di Lucca - La giunta ha approvato il Dods da 18 milioni complessivi: interventi finanziati soprattutto in Garfagnana e Mediavalle ... Come scrive luccaindiretta.it
Difesa del suolo, la Regione finanzia opere per quasi 18 milioni di euro - A deliberarlo la giunta regionale toscana che, nel corso della sua ultima ... Si legge su piananotizie.it
Difesa del suolo, oltre 2 milioni e mezzo della Regione in Maremma: gli interventi previsti - In arrivo quas i 18 milioni di euro per opere di difesa del suolo. Come scrive grossetonotizie.com