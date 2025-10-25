Da oltre venticinque anni veste i bimbi dello Zecchino d’oro. A sovrintendere alla realizzazione dei costumi è la riccionese Monica Mulazzani. Partita da un’esperienza sartoriale, ha maturato la sua professionale collaborando con successo in vari spettacoli televisivi. Come ha iniziato? "Dalla gestione di una vecchia sartoria di un’amica di mia nonna in viale Tasso a Riccione. Scelta maturata dopo aver finito gli studi all’Istituto Calligari. A cavallo degli anni OttantaNovanta si è presentata un’altra occasione. Al Bandiera Gialla di Rimini nascevano i primi programmi televisivi, cercavano persone disposte a lavorare in sartoria, la cosa mi è piaciuta, così da sarta sono diventata assistente ai costumi e poi costumista". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dietro le quinte . L’ex sarta riccionese che veste i bambini dello Zecchino d’oro