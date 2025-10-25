San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 25 ottobre 2025 – Dieci appuntamenti tra tradizione e contemporaneità, con prosa, musica e danza e due prime nazionali. E' il nuovo cartellone del Teatro Comunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), con la direzione artistica della Fondazione Toscana spettacolo, in programma dal 21 novembre all'11 aprile. Ad aprire la stagione "La Bisbetica domata" di William Shakespeare, adattamento e regia di Francesco Niccolini per la regia di Roberto Aldorasi con protagonista la coppia Amanda Sandrelli e Pietro Bontempo. Stefania Menestrini e Sofia Galvan calcano le scene del Niccolini il 4 dicembre con "Ototeman What if", produzione della compagnia Opus Ballet. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci spettacoli (con due prime) nella stagione del Niccolini di San Casciano