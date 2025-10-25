Dieci anni di Donnarumma dieci parate che hanno portato Gigio nella storia
Il 25 ottobre 2015 Mihajlovic decise di far giocare titolare il sedicenne Donnarumma al posto di Diego Lopez, nazionale spagnolo. Dieci anni dopo Gigio è il muro del City di Guardiola, ecco gli interventi che lo raccontano meglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
