Dieci anni di Donnarumma dieci parate che hanno portato Gigio nella storia

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 ottobre 2015 Mihajlovic decise di far giocare titolare il sedicenne Donnarumma al posto di Diego Lopez, nazionale spagnolo. Dieci anni dopo Gigio è il muro del City di Guardiola, ecco gli interventi che lo raccontano meglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dieci anni di donnarumma dieci parate che hanno portato gigio nella storia

© Gazzetta.it - Dieci anni di Donnarumma, dieci parate che hanno portato Gigio nella storia

Contenuti che potrebbero interessarti

dieci anni donnarumma dieciDieci anni di Donnarumma, dieci parate che hanno portato Gigio nella storia - Il 25 ottobre 2015 Mihajlovic decise di far giocare titolare il sedicenne Donnarumma al posto di Diego Lopez, nazionale spagnolo. Riporta msn.com

dieci anni donnarumma dieciDonnarumma, dieci anni fa l’esordio col Milan di Mihajlovic: «Avevo sedici anni, non dormii molto la notte prima» - Gigio Donnarumma, portiere del City e della Nazionale Italiana, si è raccontato ad una lunga intervista concessa al Daily Mail ... Come scrive ilnapolista.it

dieci anni donnarumma dieciDieci anni di Gigio Donnarumma tra i “pro”: le tappe della sua carriera - Dieci anni fa Gigio Donnarumma debuttava tra i professionisti in Milan- Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Dieci Anni Donnarumma Dieci