Brescia – Pamela Genini, Luciana Ronchi: due donne uccise in pochi giorni in questo 2025, che vanno ad allungare la lista dei femminicidi. Secondo l’ultimo rapporto del Ministero dell’Interno, le donne uccise per motivi riconducibili alla violenza di genere sono 73 tra gennaio e settembre 2025, in tutta Italia, ma si arriva almeno a 77 con gli ultimi femminicidi. Secondo l’osservatorio nazionale “Non una di meno“, all’8 ottobre si contano 85 tra femminicidi, lesbicidi e transcidi, di cui quasi il 65% tra Lombardia, Campania, Toscana, Lazio e Piemonte. A livello provinciale, sono ben 11 i casi a Milano, uno a Bergamo, Lodi, Monza e Como, 2 a Varese e a Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diciannove femminicidi in Lombardia da gennaio. “Vietare la formazione a scuola è uno sbaglio”