Diciannove femminicidi in Lombardia da gennaio Vietare la formazione a scuola è uno sbaglio

Ilgiorno.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia –  Pamela Genini, Luciana Ronchi: due donne uccise in pochi giorni in questo 2025, che vanno ad allungare la lista dei femminicidi. Secondo l’ultimo rapporto del Ministero dell’Interno, le donne uccise per motivi riconducibili alla violenza di genere sono 73 tra gennaio e settembre 2025, in tutta Italia, ma si arriva almeno a 77 con gli ultimi femminicidi. Secondo l’osservatorio nazionale “Non una di meno“, all’8 ottobre si contano 85 tra femminicidi, lesbicidi e transcidi, di cui quasi il 65% tra Lombardia, Campania, Toscana, Lazio e Piemonte. A livello provinciale, sono ben 11 i casi a Milano, uno a Bergamo, Lodi, Monza e Como, 2 a Varese e a Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

diciannove femminicidi in lombardia da gennaio vietare la formazione a scuola 232 uno sbaglio

© Ilgiorno.it - Diciannove femminicidi in Lombardia da gennaio. “Vietare la formazione a scuola è uno sbaglio”

Leggi anche questi approfondimenti

diciannove femminicidi lombardia gennaioFemminicidi in Italia: le tragiche storie delle donne uccise per mano degli uomini. 69 da gennaio - Uccise quasi 2 donne a settimana: continuano i casi di questo crimine, spesso compiuto da ex fidanzati, ex mariti, familiari, conoscenti o gli stessi compagni delle vittime ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Diciannove Femminicidi Lombardia Gennaio