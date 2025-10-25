Dichiarazione Irap chi la deve presentare a ottobre e le sanzioni in caso di ritardo
La dichiarazione Irap 2025 è una delle scadenze più importanti da tenere a mente questo mese: deve essere inviata entro il 31 ottobre 2025. L’adempimento non coinvolge trasversalmente tutti i titolari di partita Iva, ma solo quanti abbiano una stabile organizzazione alle proprie spalle, indipendentemente dal fatto che abbiano aderito o meno al concordato preventivo biennale. Ricordiamo che l’Irap – acronimo di i mposta regionale relative alla attività produttive – è stata regolamentata attraverso il Decreto Legislativo n. 4461997: siamo davanti a una delle imposte più contestate in Italia, tanto che, grazie alla legge di delega per la riforma fiscale, dovrebbe essere superata del tutto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
