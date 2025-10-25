Dialogo Usa-Russia sull' Ucraina Meloni | Unità con Washington

La svolta di Trump sta portando i primi importanti risultati. Nel suo tour tra Bruxelles e Londra, dal Consiglio d'Europa al summit dei Volenterosi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incassato non solo il sostegno morale, ma anche importanti asset pratici: sanzioni alla Russia, armi a Kiev e la promessa di andare avanti sulla linea della pressione a Mosca fin quando Putin non accetterà di sedersi al tavolo delle trattative in maniera seria e costruttiva lasciando da parte le sue irrealistiche pretese. E non è un caso che questo compattamento, con l'eccezione dei soliti noti (citofonare Orbán), arrivi il giorno dopo la decisione di Trump di alzare il tiro dei provvedimenti contro la Russia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

