diabete un ponte per i pazienti

MASSA MARITTIMA "Diabete tra ospedale e territorio" un ponte per i pazienti. Questo il titolo del convegno che da questa mattina, a partire dalle 10 prenderà il via a Massa Marittima nella sala Mariella Gennai alle Clarisse. "Il ruolo del medico di medicina generale nella presa in carico del paziente diabetico, dicono dalla segreteria organizzativa, è cambiato profondamente da una parte, infatti, il diabete mellito tipo 2 sta attraversando una fase di crescita esponenziale. C’è da prendere nota, sempre secondo gli organizzatori con il dottor Alessandro De Palma, che il medico di famiglia è investito di nuove funzioni visto che può prescrivere i più recenti farmaci ipoglicemizzanti prima di esclusiva competenza dello specialista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

