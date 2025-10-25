Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni di Dazn, ha commentato la vittoria del Napoli 3-1 contro l’Inter. Le parole di Di Lorenzo. « Ci speravo nella vittoria, però sentivo un’aria diversa. Serviva una reazione così dopo la brutta figura di Champions, ero fiducioso perché so che gruppo siamo. Siamo contenti di essere ripartiti, farlo contro una grande squadra è sicuramente bello». Sull’episodio del rigore cosa dici? «Non ho ancora rivisto nulla, sinceramente. Sicuramente dal campo sono andato giù perché ho sentito giù il contatto da dietro, poi penso che l’hanno rivisto. Il contatto non mi ha fatto stare in piedi, tutto qui; non è simulazione, l’arbitro ha valutato così». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Il rigore? Non è simulazione»