Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Napoli e Inter che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Per entrambe le squadre si tratta di una prova importante per mettere in luce le proprie forze e cercare di comprendere i punti deboli dell’altra, fermo restando che l’anno scorso entrambe le sfide (all’andata e al ritorno) sono terminate con due pareggi bloccati per 1-1. Di Lorenzo: «Le grandi squadre sanno rialzarsi». « Sicuramente stiamo cercando di fare qualcosa di diverso tatticamente, senza perdere equilibrio. Bisogna trovare la giusta chiave, le grandi squadre cadono ma sanno sempre come rialzarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Chi è a Napoli da più tempo deve trascinare i nuovi, dobbiamo ritrovare spirito»

