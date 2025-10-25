Giovanni Di Lorenzo cade in area dopo un contatto con Henrikh Mkhitaryan, l’arbitro Mariani attende oltre 10 secondi e poi fischia calcio di rigore. Dal dischetto va Kevin De Bruyne e incrocia, segnando la rete dell’1-0 per il Napoli. Nell’occasione, il trequartista belga si tocca il flessore ed esce per infortunio. È successo di tutto in tre minuti durante Napoli-Inter – match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A – dopo un inizio contratto e con non troppe emozioni. Al 30? imbucata per Di Lorenzo, che elude il primo avversario, poi allarga la gamba e cade giù dopo un contatto con Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Di Lorenzo cade in area e Mariani fischia il rigore (in ritardo), De Bruyne segna ed esce per infortunio: in Napoli-Inter è successo di tutto in tre minuti