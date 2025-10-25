Di Lorenzo a Dazn | Le grandi squadre cadono e sanno come rialzarsi ecco cosa ha chiesto Conte a noi leader dello spogliatoio

Inter News 24 Il difensore e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match contro l’Inter in campionato. Intervenuto nel corso del prepartita di Napoli Inter, super sfida dell’8° turno della Serie A 202526, il capitano dei partenopei Giovanni Di Lorenzo ha voluto dire la sua. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SUL MOMENTO DEL NAPOLI – « Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso sicuramente, ma senza perdere equilibrio. Bisogna trovare la chiave tra le due cose. Le grandi squadre cadono e sanno come rialzarsi. Vogliamo fare una grande partita sapendo di avere di fronte una grandissima squadra, vogliamo confrontarci e fare una bella partita ». 🔗 Leggi su Internews24.com

