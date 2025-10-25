Di Lorenzo a Dazn | Le grandi squadre cadono e sanno come rialzarsi ecco cosa ha chiesto Conte a noi leader dello spogliatoio
Inter News 24 Il difensore e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match contro l’Inter in campionato. Intervenuto nel corso del prepartita di Napoli Inter, super sfida dell’8° turno della Serie A 202526, il capitano dei partenopei Giovanni Di Lorenzo ha voluto dire la sua. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SUL MOMENTO DEL NAPOLI – « Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso sicuramente, ma senza perdere equilibrio. Bisogna trovare la chiave tra le due cose. Le grandi squadre cadono e sanno come rialzarsi. Vogliamo fare una grande partita sapendo di avere di fronte una grandissima squadra, vogliamo confrontarci e fare una bella partita ». 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Tutto sulla sconfitta interna del Parma contro il Lecce. L’aspetto tattico analizzato con lo scrittore e opinionista Remo Gandolfi, una disamina sulla squadra e sul campionato con il telecronista di Dazn Lorenzo Del Papa, proseguiremo poi con il collaboratore de - facebook.com Vai su Facebook
"Bordocam" (su DAZN): la più bella, originale, coinvolgente, appassionata e documentata trasmissione di calcio oggi in Italia Un quarto d'ora di gustosi, interessanti ed esclusivi retroscena (veri dietro le quinte scoperti "dentro" le quinte) che Davide Bernardi, cr - X Vai su X
Di Lorenzo: “Le grandi squadre cadono ma sanno come rialzarsi. Ecco cosa dobbiamo fare…” - Le grandi squadre cadono ma sanno come rialzarsi vogliamo fare una gran partita sapendo di affrontare una grande squadra. Lo riporta mondonapoli.it
Di Lorenzo: “Vogliamo fare una grande partita. Inter grandissima squadra. Dobbiamo…” - Le dichiarazioni rilasciate dal giocatore ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli- Da fcinter1908.it
Di Lorenzo: «Chi è a Napoli da più tempo deve trascinare i nuovi, dobbiamo ritrovare spirito» - Inter a Dazn per parlare della gara e del prosieguo del campionato dopo di quest'ultima. Secondo ilnapolista.it