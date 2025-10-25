Di Lorenzo a DAZN | Il rigore c’era non ho simulato Vi spiego l’accaduto
Inter News 24 Di Lorenzo, protagonista dell’episodio più discusso della sfida tra Napoli e Inter, commenta l’accaduto, dichiarando che il rigore concesso fosse corretto. Nel post-partita della vittoria contro l’Inter, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato con soddisfazione la prestazione della sua squadra. Dopo la deludente figura in Champions League, Di Lorenzo ha sottolineato come la squadra avesse bisogno di una partita come quella contro i nerazzurri. Il difensore ha ammesso di aver avuto fiducia nelle capacità del gruppo, consapevole che il Napoli potesse esprimere un gioco diverso rispetto a martedì scorso. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Presidente dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto a Dazn nell'immediato post partita di Napoli-Inter per commentare il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan che ha portato al rigore poi segnato da De Bruyne. Marotta ha parlato di "rigorino" facendo un appello - facebook.com Vai su Facebook
"Bordocam" (su DAZN): la più bella, originale, coinvolgente, appassionata e documentata trasmissione di calcio oggi in Italia Un quarto d'ora di gustosi, interessanti ed esclusivi retroscena (veri dietro le quinte scoperti "dentro" le quinte) che Davide Bernardi, cr - X Vai su X
Di Lorenzo a DAZN: “Rigore? Ho sentito il contatto dietro, c’era un’aria diversa oggi” - Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Inter: "Sentivo un’aria diversa oggi. iamnaples.it scrive
Di Lorenzo: “Sentivo aria diversa. Rigore? Non ho ancora rivisto niente. Dal campo…” - Queste le parole del giocatore azzurro: " Sentivo un'aria diversa oggi, ci voleva una partita e una reazione ... Come scrive msn.com
LE INTERVISTE – Napoli, Di Lorenzo risponde alle critiche: «Rigore? Non è simulazione, contatto da dietro c’è stato» - Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a DAZN nel post- pianetazzurro.it scrive