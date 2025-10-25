Inter News 24 Di Lorenzo, protagonista dell’episodio più discusso della sfida tra Napoli e Inter, commenta l’accaduto, dichiarando che il rigore concesso fosse corretto. Nel post-partita della vittoria contro l’Inter, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato con soddisfazione la prestazione della sua squadra. Dopo la deludente figura in Champions League, Di Lorenzo ha sottolineato come la squadra avesse bisogno di una partita come quella contro i nerazzurri. Il difensore ha ammesso di aver avuto fiducia nelle capacità del gruppo, consapevole che il Napoli potesse esprimere un gioco diverso rispetto a martedì scorso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Lorenzo a DAZN: «Il rigore c’era, non ho simulato. Vi spiego l’accaduto»