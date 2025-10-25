Devastata dal fuoco l' auto di un operaio | i carabinieri aprono un' inchiesta

Le cause della scintilla iniziale non sono chiare. Delle indagini, verificando subito l'assenza di impianti di videosorveglianza, si stanno occupando i carabinieri. A bruciare, durante la notte, è stata una vecchia Ford Focus di proprietà di un operaio agrigentino trentottenne. Raccolto l'allarme. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

