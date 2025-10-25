Desailly fiducioso | Speriamo che il Milan possa tornare al livello che avevamo noi in passato

L'ex difensore rossonero Marcel Desailly ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan Reports rispetto alla stagione del Diavolo per cui nutre fiducia, ma ricorda come il livello debba tornare come quello del "suo" Milan. Ecco le parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Desailly fiducioso: “Speriamo che il Milan possa tornare al livello che avevamo noi in passato”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Desailly speranzoso: "Il Milan ha buoni giocatori: arrivo Modric e Rabiot porta a un altro livello" - Marcel Desailly, ex giocatore del Milan che con i rossoneri ha vinto tutto, è stato intervistato in esclusiva dal blog rossonero Milan Reports: un'occasione per ... Scrive milannews.it