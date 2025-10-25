Depistaggio sul delitto Mattarella arrestato ex poliziotto | Nascose il guanto dell’assassino
Filippo Piritore ai domiciliari con l’accusa di avere insabbiato le indagini sull’omicidio dell’allora presidente della Regione Sicilia. Amico di Contrada: “Fece sparire la prova dall’auto”. Per i sicari si continua a indagare sull’intreccio fra mafia ed eversione di destra. 🔗 Leggi su Repubblica.it
