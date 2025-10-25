Depeche Mode dicembre in technicolor | arrivano il film-concerto DEPECHE MODE | M in bundle video+CD e l’album live Memento Mori | Mexico City

In sala il 28–29–30 ottobre. In uscita il 5 dicembre i cofanetti 2DVD2CD e 2Blu-ray2CD, più le edizioni 2CD e 4LP dell’album live. Venerdì 24 ottobre digitale l’inedito “In The End”. I Depeche Mode chiudono l’anno con una doppia, sontuosa celebrazione del tour Memento Mori. Il 5 dicembre escono il bundle video+audio “DEPECHE MODE: M” (in versione 2DVD2CD oppure 2Blu-ray2CD ) e le edizioni 2CD e 4LP (in tre colorazioni di vinile ) di “Memento Mori: Mexico City”, il live registrato nelle tre notti sold out al Foro Sol della capitale messicana nel 2023. L’annuncio anticipa l’arrivo al cinema di “DEPECHE MODE: M”, in programmazione in Italia il 28, 29 e 30 ottobre. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

